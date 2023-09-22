«النقل» تكشف تفاصيل خطة تطوير منفذ طابا البري.. مبانٍ وصالات جديدة

كشفت وزارة النقل، عن التفاصيل الكاملة لخطة تطوير منفذ طابا البري، في إطار جهودها لتطوير جميع الموانئ البرية والجافة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات، والاستفادة المُثلى من موقع مصر الجغرافي.

خطة تطوير منفذ طابا البري

ترصد «الوطن» في التقرير التالي خطة تطوير منفذ طابا البري، وفق تقرير وزارة النقل:

- تشتمل خطة التطوير على تطوير مبنيين هما صالتي السفر والوصول.

- يجري التطوير من خلال زيادة «كونترات» الجوازات لتصبح 5 «كونترات» لـ10 ضُباط جوازات.

- تأتي زيادة «كونترات» الجوازات بدلاً من «كونترين» لـ4 ضُباط جوازات فقط في كل صالة.

- منفذ طابا البري يعتبر أحد المكونات الرئيسية في الممر اللوجستي «طابا - العريش».

- زيادة مساحة مبنى التفتيش الأمني لأجهزة «إكس راي» لاستيعاب جهازين بدلاً من جهاز واحد.

- مضاعفة القدرة الاستيعابية لمنفذ طابا البري.

- توفير خدمة تشغيل 4 سيارات جولف لخدمة العابرين.

إنشاء مجموعة مبان جديدة

* مبنى بمساحة إجمالية تبلغ 300 متر لتقديم خدمة مميزة للقادمين.

* صالة انتظار وخدمة الجوازات وجمارك.

* بنك ودورات مياه.

* مبنى صالة السيارات في اتجاه السفر على مساحة 252 مترا مربعا لتسهيل حركة السيارات.

* مبنى للأسواق الحرة على مساحة 60 مترا مربعا.

* محلات ومكاتب سياحية في اتجاهي السفر والوصول.

* مظلات بطول 200 متر موزعة على مختلف الأماكن التي يتردد عليها عابرو المنفذ.

- شهد منفذ طابا البري خلال الفترة من 30-6-2022 حتى 1-7-2023 عبور ووصول 636097 سائحا.

- شهد المنفذ وصول ومغادرة 15450 سيارة خلال خلال الفترة من 30-6-2022 حتى 1-7-2023.