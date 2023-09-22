رفع 500 مخالفة إشغال في حملات بالجيزة خلال 24 ساعة

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهود حي الهرم في تنفيذ حملات مكبرة بقطاع هضبة الأهرام؛ لمنع إشغالات ومخالفات المقاهي والمطاعم والمحال.

واطلع المحافظ على نتائج الحملات التي أسفرت عن غلق ورشة طلاء مقامة بالمخالفة بدلًا من الجراج بالعقار رقم 495 أ قطاع هضبة الأهرام مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف ومصادرة المحتويات حفاظًا على سلامة المواطنين نظرًا لاستخدامه مواد سريعة الاشتعال.

كما شملت الحملات ضبط وإزالة مخالفات بناء شده خشبيه لإقامة سقف روف مخالف بالعقار رقم 124 ب قطاع هضبة الأهرام وفي إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتمّ غلق وتشميع كافيه دهب بالعقار رقم 395 أ قطاع هضبة الأهرام؛ للتعدي على الطريق العام بوضع الكراسي والترابيزات وإحداث ضوضاء علي مدار اليوم وعدم الالتزام بمواعيد الغلق مع رفع كل المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

رفع 500 مخالفة إشغال

كما تابع محافظ الجيزة جهود حملات حي جنوب الجيزة وأسفرت عن رفع 500 حالة إشغال للمحال، والمنشآت التجارية والتحفظ على 8 تكاتك لمخالفتهم للسير عكس الاتجاه، وفي غير الأماكن المخصصة لهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة والطريق العام على مدار اليوم.