الكشف على 380 مريضا في قافلة طبية مجانية بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيام المديرية بتنظيم قافلة طبية في قرية منشأة صبري أبو علم مركز تمي الأمديد، وجرى الكشف على 380 مريضا في مختلف التخصصات الطبية وتوفير العلاج اللازم.

قافلة طبية في الدقهلية

وأشار «مكين»، في بيان له، أن القافلة جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتنفيذا لتوجيهات محافظة الدقهلية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

توقيع الكشف على 380 مريضا

وأشار إلى أنه جرى توقيع الكشف على 380 مريضا، وضمت 6 عيادات «باطنة - أطفال - جلدية - اسنان - تنظيم أسرة، وعمل معمل لتحاليل الدم»، وجاء بيان القافلة كالتالي: «الباطنة 75 - صدر 50 - الأطفال 75 - النساء وتنظيم الأسرة 50 - الجلدية 55 - الأسنان 75 - 65 تحليلا»، بالإضافة لفحوصات لـ45 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، ونحو 45 حالة اعتلال كلوي.

وأكد وكيل الوزارة حرص مديرية الصحة بالمحافظة على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.