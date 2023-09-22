موعد دخول المدارس 2023.. الحضور ضروري للصفوف الأولى

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد دخول المدراس 2023، وذلك للمدارس الحكومية بجميع مراحلها التعليمية من رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي والثانوي، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي، التي اعتمدها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

موعد دخول المدارس 2023

وكشفت وزارة التعليم، موعد دخول المدارس 2023 للمدارس الحكومية، ليكون بدءًا من 30 سبتمبر 2023، على أنّ تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي يوم 27 يناير.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني 10 فبراير، وينتهي يوم 30 مايو 2024.

- تبدأ الدراسة بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة والخاصة عربي ولغات، في 30 سبتمبر 2023، عدا المدارس الدولية، يتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرًا.

أول يوم دراسة للصفوف الأولى فقط

وخصصت وزارة التربية والتعليم، أول يوم دراسة في المدارس، لتلاميذ الصفوف الأولى «الابتدائي، والإعدادي، والثانوي»، للتعرف على أماكنهم في الفصول والتوزيع وغيره، على أن يستكمل حضور باقي طلاب المدرسة في اليوم الثاني.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، خطة دخول الطلاب المدارس لعدم حدوث تكدس، كالتالي:

- الأحد 1-10- 2023: الصف الأول الابتدائي - الصف الأول الإعدادي - الصف الأول الثانوي.

- الاثنين 2-10- 2023: الصف الثاني الابتدائي - الصف الثاني الإعدادي - الصف الثاني الثانوي، مع تواجد الصف الأول من كل مرحلة.

- الثلاثاء 3-10- 2023: الصف الثالث الابتدائي - الصف الثالث الإعدادي - الصف الثالث الثانوي، مع وجود الصفوف السابق ذكرها.

- الأربعاء 4-10- 2023: الصف الرابع الابتدائي، مع وجود الصفوف السابق ذكرها.

- الخميس 5-10- 2023:- الصفان الخامس والسادس الابتدائي، مع وجود جميع الصفوف السابق ذكرها.