انطلاق ورش ملتقى الشباب والبيئة بمشاركة 200 فرد من المحافظات

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ورش ملتقى الشباب والبيئة بمكتبه مصر العامة بمطروح ومركز شباب مطروح يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والدكتور وليد رفاعي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، وناقش المحافظ الشباب المشاركين بواقع 200 شاب من المحافظات، خلال ورشة العمل بقاعة مكتبة مصر العامة التعريف بالمتغيرات المناخية وأسبابها وتداعياتها والاستماع لمقترحات التغلب عليها لاستعادة التوازن البيئي.

دور الشباب في نقل التوعية

وقال محافظ مطروح إن أهمية التوعية والتثقيف إدراك للمشكلة مع مسؤولية الجميع ودور الشباب في نقل التوعية للمحيطين بهم، مؤكداً جهود وزارة الشباب والرياضة وعلى رأسها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وما يبذل من توعية وتثقيف للشباب.

دعم مبادرات التوعية والحفاظ على البيئة

وأكد محافظ مطروح ببيان تقديم كل الدعم للمبادرة والمقترحات المطروحة مع الترحيب بالتواصل والتفاعل المستمر مع الشباب مشيرا إلى البرامج والمبادرات التي تستهدف الحفاظ على البيئة ومنها اتحضر للأخضر، والمشروعات الخضراء الذكية وجهود تطبيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

مكتبة سيوة أول مشروع اتحضر للأخضر في مطروح

وأضاف محافظ مطروح أن هناك حرصا على تنفيذ عدد من المشروعات ومنها مكتبة سيوة الخضراء كأول مكتبة من نوعها صديقة للبيئية، وجارى تنفيذ إدارة مرور مطروح مع دراسة مقترح أن يكون مبنى وحدة مرور سيدي براني صديق للبيئة.

واستمع محافظ مطروح للطلائع بورشة عمل بقاعة مركز شباب مطروح، ومدى الاستفادة من ورشة العمل وفهمهم للمتغيرات المناخية وأسبابها وكيفية التغلب عليها، كما شاهد محافظ مطروح عدد من النماذج التي نفذها الطلائع والمعبرة عن البيئة مع أهمية حمايتها والحفاظ عليها.

وتأتي أعمال هذه الورش وندوات التوعية للشباب ضمن مبادرة كرفان الشباب والمناخ وتنظيم الملتقيات البيئية الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اليونيسيف والأمم المتحدة ومديرية الشباب والرياضة بمطروح بالتزامن مع مؤتمر المتغيرات المناخية المحلى للعام، للعام الثاني على التوالي بمختلف محافظات الجمهورية التي بدأت امس من مطروح بمشاركة الشاب.