عاجل.. مصدر يكشف مفاجأة في تقرير حكم السوبر الأفريقي.. ورطة ركلة الجزاء

كشف مصدر داخل لجنة حكام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عما جاء في التقرير الفني الخاص بالجابوني بيير جيسلان حكم مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، الذي أثار الجدل بعدما احتسب ركلة جزاء مشكوك في صحتها لبطل الجزائر حسمت فوزه بهدف نظيف وتتويجه باللقب في مدينة الطائف بالسعودية.

تقرير حكم السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

وقال المصدر: «الحكم الجابوني أكد في تقريره أنه تورط من جانب طاقم تحكيم الفار بعدما منحوه زاوية واحدة فقط لركلة جزاء اتحاد العاصمة وقرر على أثرها احتساب ركلة جزاء للفريق الجزائري، وأكد بأنه لم يحصل على أي زاوية أخرى من أجل التأكد من صحة القرار».

ركلة جزاء اتحاد العاصمة أمام الأهلي

وكان مصدر داخل لجنة حكام «كاف» أكد في وقت سابق للوطن سبورت أن ركلة جزاء اتحاد العاصمة غير صحيحة وأن الحكم الجابوني حصل على زاوية واحدة فقط طالع التفاصيل من هنا.

وأوضح أن فيكتور جوميز نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم تحدث مع حكم المباراة وأكد له بأنه وقع في خطأ باحتسابه ركلة جزاء اتحاد العاصمة بجانب أنه كان لابد من العودة لتقنية الفيديو في لقطة سقوط كهربا لاعب الأهلي داخل منطقة جزاء اتحاد العاصمة طالع التفاصيل من هنا.