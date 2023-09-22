عاجل.. حقيقة تسونامي البحر المتوسط.. عالم الزلازل الهولندي يوضح

كشف عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، عن حقيقة الجدل الذي أثير حول توقعه حدوث زلازل قد يسبب تسونامي بمنطقة البحر المتوسط.

وكتب عالم الزلازل الهولندي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «إكس» أن هناك كثير من الارتباك والمعلومات الخاطئة حول تحليلاته وتوقعاته السابقة، مشيرًا إلى أنه لم يتوقع حدوث تسونامي في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر.

وقبل أيام قليلة، أطلق عالم الزلازل الهولندي، تحذيرًا من حدوث نشاط زلزالي قوي في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر، وأشار إلى أن قوته قد تكون بين 6 إلى 7 درجات، لكن حديثه لم يتضمن توقعات بشأن حدوث تسونامي، وبالفعل وقعت عدة هزات أرضية في البحر المتوسط، لكن لم تصل لقوة التسونامي

نال شهرة واسعة بعدما تنبأ بحدوث الزلزال الذي ضرب الأراضي التركية

وتسبب عالم الزلازل الهولندي في إثارة الجدل، ونال شهرة واسعة بعدما تنبأ بحدوث الزلزال الذي ضرب الأراضي التركية في 6 فبراير الماضي، وأسفر عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص وإصابة عشرات الآلاف وتشريد الآلاف، وجاء توقعه قبل 3 أيام فقط من حدوث الزلزال.