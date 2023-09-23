ضبط 350 مخالفة بالأسواق والمخابز في الدقهلية على مدار أسبوع

كشفت مديرية التموين بالدقهلية، عن شن حملات تموينية مفاجئة على مدار الأسبوع الماضي، في مختلف الإدارات التابعة للمديرية في الأسواق والمخابز وجرى ضبط أكثر من 350 مخالفة، وتحرير محاضر بها.

عمل حملات تموينية بالدقهلية

وأشارت مديرية التموين بالدقهلية في بيان لها، إلى أنه جرى شن حملات التموينية بالدقهلية، بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات محافظة الدقهلية بتكثيف الحملات على الأسواق والمخابز.

ضبط أكثر من 350 مخالفة بالدقهلية

وأوضحت المديرية أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط أكثر من 350 مخالفة، وجاءت كالآتي:

- ضبط 65 مخالفة على الأسواق والمخابز بالدقهلية يوم الخميس.

- ضبط 54 مخالفة تموينية في الأسواق والمخابز بالدقهلية الأربعاء.

- ضبط 43 مخالفة تموينية في الأسواق والمخابز بالدقهلية الثلاثاء.

- ضبط 46 مخالفة تموينية في الأسواق والمخابز بالدقهلية الاثنين.

- ضبط 43 مخالفة تموينية بالدقهلية في الأسواق والمخابز بالدقهلية الأحد.

- ضبط 46 مخالفة تموينية بالدقهلية في الأسواق والمخابز يوم السبت.

- ضبط 61 مخالفة تموينية بالدقهلية يوم الجمعة.