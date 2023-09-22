سلماوي: مشاركة الأستاذ هيكل في تغطية الحروب جعلت لديه نظرة شاملة للعالم

تحدث الكاتب الصحفي محمد سلماوي، عن مشاركة الأستاذ محمد حسنين هيكل، في تغطية الحروب، قائلا: «شارك في حروب كبرى خلال بدايته، وهذه المشاركة أكدت ونمت هذه النزعة عنده، وتميز حتى أواخر أيامه بهذه النظرة الشاملة التي تأخذ في الحسبان التطورات كلها».

رؤية شاملة لما يحدث في العالم

وأضاف سلماوي، خلال الجزء الأول من الفيلم الوثائقي «هيكل.. سيرة الأستاذ»، الذي يعرض على القناة الوثائقية: «كان على دراية بما يحدث في العالم من شرقه لغربه ومن شماله لجنوبه».

فيما أضاف الكاتب الصحفي عبد الله السناوي عن هيكل خلال الفيلم: في إيران كتب كتابه «إيران فوق بركان» وكان لافتا جدا في وقته.. وكتب عن فلسطين «النار فوق الأرض المقدسة».. ثم انتقل إلى «آخر ساعة» من خلال أستاذه التاريخي محمد التابعي.

متابعة «هيكل» للمعارك الحربية

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، أن متابعة الأستاذ هيكل للمعارك الحربية، لا بد أن يكون قرأ عنها وحاول أن يفهمها، ولا بد أن هذه الأمور أعطت للأستاذ هيكل الرؤية الاستراتيجية الشاملة.