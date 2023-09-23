3 أحداث في تونس خلال يوم.. أهمها إقالة مسؤول واكتشاف شواهد تاريخية

شهدت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، عدة أحداث كان من أهمها، إقالة المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، على خلفية انقطاع التيار الكهربائي عن كافة مناطق البلاد.

وأنهت الرئاسة التونسية، مهام المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، هشام عنان، وعينت فيصل طريفة، خلفا له، على خلفية انقطاع التيار الكهربائي عن كافة مناطق البلاد بشكل مفاجئ لنحو 3 ساعات، بسبب عطل لحق بأحد المولدات بـ«تونس العاصمة» الأربعاء الماضي.

وبررت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، في وقت سابق، في بيان، سبب الانقطاع، بوجود عطب مباشر وطارئ في أحد المولدات الرئيسية في تونس العاصمة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي سياق متصل، أصدر الرئيس قيس سعيد، أمرا رئاسيا تم نشره بالجريدة الرسمية، يقضي بتقسيم تونس إلى 5 أقاليم في سابقة في تاريخ تونس، وفقا لما ذكره شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الإقليم التونسي الثاني يضم 6 ولايات بينها أريانة ونابل

وضم الإقليم الأول، ولايات: «بنزرت- باجة- جندوبة- الكاف»، والثاني:«تونس-أريانة- بن عروس- زغوان- منوبة- نابل»، والثالث «سليانة- سوسة- القصرين-القيروان- المنستير- المهدية».

وضم الإقليم التونسي الرابع والخامس على التوالي: «توزر- سيدي بوزيد- صفاقس-قفصة» و«تطاوين- قابس- قبلي- مدنين».

الشواهد التاريخية تشمل مصابيح وأطباق فخارية

من جانبه، أعلن فتحي البحري، المشرف العلمي للتراث بالمعهد الوطني للتراث في القيروان شمال البلاد، العثور على شواهد تاريخية هي الأقدم في تاريخ العهد الروماني بمنطقة القيروان في قناة المياه الأثرية التي تم اكتشافها قرب حوض رقادة في فبراير الماضي.

وأوضح البحري، أن الشواهد التاريخية شملت بمصابيح وأطباق فخارية تعود للنصف الأول من القرن الأول بعد الميلاد، وأشار المشرف العلمي للتراث بالمعهد الوطني للتراث، في تصريح لوكالة «تونس إفريقيا» للأنباء إلى أن «موقع رقادة» كان قد شهد حفريات منذ الستينيات وتم العثور على مقبرة رومانية تضم 120 ضريحا يعود تاريخها إلى الحقبة الرومانية.