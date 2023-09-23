دورة تدريبية لبرنامج الكيمياء والأدلة الجنائية بـ«علوم المنصورة»

نظم برنامج الكيمياء والأدلة الجنائية في كلية العلوم في جامعة المنصورة، دورة تدريبية بعنوان «دور العلوم الشرعية والأدلة الجنائية في تحقيق العدالة»، بحضور عدد كبير من متخصصي المجال برعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة وبإشراف الدكتور أسامة العيان، عميد كلية العلوم.

دورة تدريبية في برنامج الكيمياء والأدلة الجنائية

وقال الدكتور عمرو عوض، مدير برنامج الكيمياء والأدلة الجنائية بعلوم المنصورة، في تصريح لـ«الوطن»، إن التدريب مستمر على مدار 4 أيام داخل الكلية، منوها أن الهدف منه هو تدريب الطلاب على سوق العمل الفعلي.

يحاضر في الندوة والتدريبات مجموعة من الخبراء المتخصصين في الأدلة الجنائية والطب الشرعي والتزييف والتزوير.

ويتعلم الطلاب كيفية كشف التزوير ورفع البصمات من مسرح الجريمة وكيفية طرق الكشف عن المخدرات ومواجهتها وجميعهم من خارج الكلية، بهدف إصقال المهارات العامة للطالب وتزويد الطالب بالمهارات اليدوية وليست التعليمية فقط، حتى يكون الطالب جاهزا من كل المحاور ومؤهلا لكل مطالب سوق العمل ولا يحتاج إلى تدريب فيما بعد.

التدريب ومدى ارتباطه بسوق العمل

وأضاف الدكتور عليان عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية لأبحاث التزييف والتزوير سابقا، أن من أهم إنجازات كلية العلوم جامعة المنصورة هو افتتاح برنامج الكيمياء والأدلة الجنائية، وكانت علوم المنصورة لها السبق في افتتاح هذا القسم الهام الذي يؤهل ويؤسس الطالب أن يعمل في مجال الطب الشرعي في أبحاث التزييف والتزوير والسموم والمخدرات أو يعمل في مجال الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.

وتابع: «بناء عليه وجهت لنا كلية العلوم الدعاوى وبالتالي مهمتي هو نقل خبراتي إلى الشباب والطلاب المتواجدين في الكلية ونوضح لهم كل الأساسيات ومدى ارتباطها بسوق العمل وتأسيسهم من الناحية الفنية وفي عملية الفحص وكيفية الإلمام بطرق التزييف والتزوير لتأسيس جيل من الشباب الخريجين يخدم الوطن والمجتمع في مجال فحص واثبات الجريمة».

من جانبه، قال اللواء أشرف حشيش، كبير خبراء الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، إنه تمت دعوته من قبل عميد كلية العلوم جامعة المنصورة ليلقي محاضر للطلاب داخل الكلية، لافتا إلى أن برنامج الكيمياء والأدلة الجنائية من البرامج الأكثر من رائعة التي حلم منذ زمن بإنشاء مثل هذه البرامج داخل الكليات حتى تؤهل الخريج لسوق العمل مباشرة.

وأضاف: «أنا هنا لألقي محاضرة للطلاب عن علوم الأدلة الجنائية كلها وتخصصاتها مثل مسرح الجريمة والبصمات، وغيرها من العلوم المختلفة بالجنائيات وفي حال أن الطالب تدرب عليها على مدار 4 سنوات ستوفر عليه الكثير في سوق العمل».

وقال حمدي حلمي، طالب في الفرقة الثانية ببرنامج الكيمياء والأدلة الجنائية بعلوم المنصورة: «لقد استفدنا بعمل مثل هذا الدورات لأنها توسع لنا الأفق أكثر لأنه في القسم نعتمد على النظري وبالتالي التدريب العملي يجعلنا نعيش الواقع أكثرا وخاصة أن الكلية توفر لنا الخبراء والمتخصصين من كافة المجالات، وهذا يساعدنا أكثر على الاستفادة من خبراتهم طوال فترة الدراسة مما يوفر علينا جهد التدريبات بعد ذلك من بعد التخرج».