مصر تواصل تقديم جميع أوجه الدعم للأشقاء الليبيين بعد العاصفة دانيال

استعرض تقريراً بثته قناة «ON»، آراء المواطنين الليبين في المساعدات التي أرسلتها مصر لدعمهم في محنتهم بسبب العاصفة «دانيال»، وذلك بعد الاهتمام الكبير للقيادة السياسية المصرية بجهود الإغاثة ومواصلة تقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في محنتهم، لتستمر حاملة المروحيات المصرية طراز مسترال جمال عبد الناصر، تفريغ حاوياتها التي تحتوي على أطنان من الحصص الغذائية والمواد الإغاثية، وتسليمها إلى السلطات الليبية لتوزيعها على الأشقاء بالمناطق المنكوبة.

جهود مصر للدعم والإغاثة

ووفقا للتقرير، قال أحد المواطنين الليبيين عن الجهود المصرية في الدعم والإغاثة، إنه يتوجه بالشكر للمصريين على إرسالهم المساعدات لأشقائهم في ليبيا بعد الكارثة المأساوية في درنه، «بارك الله فيهم»، وأضاف سائق مصري يعمل في نقل شحنات المساعدات: «انبهرت بالمساعدات المرسلة إلى ليبيا وهو أمر مشرف لنا وقوفنا بجوار الأشقاء، وهناك مستشفيات تابعة للقوات المسلحة وسيارات إسعاف ومعدات تذهب إلى درنه، والعديد من الجهود الجبارة والامكانات المبذولة على أرض الواقع».

ليبيون: نشكر الأشقاء المصريين على جهود الإغاثة والمساعدات

وتابعت قناة «ON» في تقريرها: «نشكر الأشقاء المصريين على المجهودات لـ مساعدة ليبيا، سواء بمدينة درنة أو باقي المدن المنكوبة، وجزيل الشكر لهم وحفظ الله مصر ونسأله دوام المحبة بين الشعبين وكافة الدول».