الكشف على 860 حالة في قافلة طبية لجامعة الزقازيق بديرب نجم

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة اليوم أعمالها بالكشف على 860 حالة، من أهالي القرية في العديد من التخصصات الطبية، في قرية جميزة بني عمرو التابعة لمركز ديرب نجم.

قافلة طبية بقرية جميزة بني عمرو بديرب نجم

وأوضحت جامعة الزقازيق خلال بيان لها أن العيادات بدأت باستقبال الحالات منذ الصباح الباكر، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث انطلقت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتور جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديريات الصحة والطب البيطري والأوقاف بالشرقية.

الكشف على 860 مواطن في القافلة الطبية

ورافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور أمل عطا وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وجرى الكشف على 860 حالة في 9 تخصصات طبية وهي «الباطنة، والمتوطنة، والعظام، والروماتيزم، وقلب وصدر، والأطفال، والمخ والأعصاب، وطب الأسرة»، وبلغ عدد الحالات 730 حالة، وتم تحويل 17 حالة لمستشفيات جامعة الزقازيق، بالإضافة إلى 130 حالة ضمن الحملة التي قامت بها كلية التمريض للكشف عن أمراض الضغط.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واستكمالًا لدور الجامعة ومسؤولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالي المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة، وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.

برامج توعوية في عدة مجالات

ومن جانبها أشارت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات حيث قام أطباء طب الأسرة بإلقاء ندوة عن كيفية تعزيز صحة أطفال المدارس، كما قامت مديرية الصحة بإرسال سيارة تنظيم الأسرة، وقام الفريق المرافق لها بالكشف علي سيدات القرية وصرف وسائل تنظيم الأسرة مجانا.

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن مديرية الطب البيطري بالشرقية، شاركت بالكشف على الحيوانات وتقديم جرعات العلاج والتطعيمات اللازمة لهم، بالإضافة إلى مشاركة كلية التربية النوعية بعقد ورشة عمل عن إعادة تدوير الأقمشة القديمة، تحت رعاية الدكتور هاني حلمي عميد الكلية والدكتور أحمد بديع وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقامت أيضا شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتقديم ندوة عن طرق الحفاظ علي المياه وكيفية تنقية مياه الشرب.