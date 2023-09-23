أطفال القرى يبحرون إلى أعماق البحار وأركان المجرة في مسرح ملتقى الدوير بأسيوط

واصل مركز أحمد بهاء الدين الثقافي بقرية الدوير التابعة لمركز صدفا في محافظة أسيوط، اليوم السبت، فعاليات ملتقي الدوير الأول الذي تنظمه جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين الثقافي، لتقديم العروض المسرحية والفنية.

يقدم ملتقى الدوير لإبداعات طفل القرية بمحافظة أسيوط تجارب جديدة للأطفال الذين يقدمون عرضا مسرحيا لخيال الظل يبحرون من خلاله إلى أعماق البحار، وأركان المجرة عبر توظيف الأحلام الشخصية، وملكة الخيال وتنمية الإدراك بالتجمعات البصرية والمؤثرات الصوتية للمسرح، صرح بذلك المخرج أسامة عبد الرؤوف منسق عام الملتقى.

وقال أسامة عبد الرؤوف، إن هناك 3 عروض مسرحية متميزة تكشف عن روح العمل الجماعي للأطفال وقدراتهم الإبداعية، تقام ضمن فعاليات الملتقى خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر الجاري، بمركز أحمد بهاء الدين بقرية الدوير.

تغير الواقع المعاش

وأضاف أن الملتقى يتضمن عرضا للمسرح المجتمعي يناقش من خلاله الأطفال قضايا قراهم ومحيطهم الاجتماعي عبر عمليات عصف ذهني لكيفية تغيير الواقع المعاش، وفق طموحاتهم وأمنياتهم القابلة للتحقيق، يأتي ذلك بعد تدريبهم على تخطيط ودراسة أوضاعهم الحياتية المحيطة بهم، ومن خلال ورش تدريبية امتدت على مدار شهر ونصف وخلالها نجح الأطفال في صياغة أفكار العروض المسرحية وبلورتها.

مسرح الطفل التربوي

ويضيف المخرج أسامة عبد الرؤوف إلى أن الملتقى يُركز جهوده على مسرح الطفل التربوي والتعليمي والعرائس وما يتضمنانه من ديكور وموسيقى، واستعراضات تستهدف الوصول إلى عقل ووجدان الطفل ومشاركته في المعارف والمعلومات المقدمة، فضلاً عن مواجهة الضغوط النفسية والتسلية واللعب، ومن ثم ملاءمة الاحتياجات الأساسية لتطور شخصيات الأطفال كالثقة بالنفس وتنمية القدرة على التعبير وتعزيز الانتماء المجتمعي ومواجهة الخوف والغضب وغيرها من قيم تنموية إيجابية.

وأشار إلى أن الطفل والمبدع كليهما واحد، لأنهما يمتلكان فلسفة الباتافيزيقا، التي تُعنى فلسفة ما بعد ما وراء الطبيعة، فالمبدع الحقيقي في حالته الإبداعية يمنح نفسه عقل طفل في التعامل مع الأشياء فينزع بطاقة تعريفها ثم يعيد تسميتها مرة أخرى فنكتشف معه عالما من الإبداع.

يذكر أن ملتقى الدوير الأول لإبداعات طفل القرية تنظمه جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين الثقافية بشراكة مع مؤسسة ستار كير لتنمية الطفولة، التي ضمن أهدافها تنشئة جيل يتمتع بالصحة والتعليم لضمان مستقبل أفضل.