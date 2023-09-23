التصدي لأعمال تشطيب وبناء مخالف بدون ترخيص في الإسكندرية

قال اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن حملات الحي مستمرة للتصدي لظاهرة البناء المخالف، والتشطيبات التي تتم بدون ترخيص تطبيقا للقانون والقرارات المنظمة لأعمال البناء، وتنفيذاً لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية في وقف وإزالة أي أعمال بناء مخالفة في مهدها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية فوراً.

إزالة مخالفات بناء

وأضاف اللواء سحلول، أنه فور ورود بلاغات برصد أعمال بناء وأعمال تشطيب بدون ترخيص انتقل مدير إدارة إشغال الطريق ورئيس وحدة الإزالة الفورية، ومهندس التنظيم وتم إيقاف أعمال تشطيب، وتم تكسير وإزالة حوائط بدون ترخيص بالعقار الكائن بشارع صلاح الدين شعبان بعد الكافيتريا، وتم التحفظ على 2 كوريك، و2 سلم خشب مجوز صغير، وماكينة سيراميك وصاروخ صغير، كما تم فك شدة خشبية لسقف الدور الأول داخل ممر خلف 5 شارع خليل حمادة وتم التحفظ على ماتور ونش.

على الجميع احترام القانون

وأشار رئيس حي المنتزه أول إلى أنه لن يتم السماح بأي مخالفة للقانون، أو للقرارات المنظمة لأعمال البناء أو أي نوع من أنواع المخالفات، حتى يتم فرض هيبة الدولة، وعلى الجميع احترام القانون ومن يرغب في القيام بأي أعمال إنشائية عليه التقدم بطلب للحصول على الترخيص اللازم.