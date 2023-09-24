عامر حسين: الزمالك يشارك بالسوبر المصري في حالة واحدة

أكد عامر حسين عضو رابطة الأندية أن الزمالك يشارك في السوبر المصري الجديد في حالة واحدة فقط، وهي في حال فوز الأهلي أو بيراميدز بكأس مصر خلال النسخة الحالية.

عامر حسين: الزمالك يشارك في السوبر حال فوز الأهلي أو بيراميدز بالكأس

وقال عامر حسين في تصريحات عبر برنامج «كورة كل يوم»: «بطل الدوري ووصيف الدوري وبطل كأس مصر وبطل الرابطة يشاركون في كأس الرابطة».

وتابع :«حال فوز الأهلي أو بيراميدز بكأس مصر سيشارك الزمالك في كأس السوبر».

وانسحب نادي الزمالك من النسخة الأخيرة لمسابقة السوبر المصري، والتي أقيمت أحداثها على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، وحقق النادي الأهلي الانتصار على حساب بيراميدز بنتيجة هدف نظيف، سجله علي معلول في شباك الفريق السماوي من ركلة جزاء.