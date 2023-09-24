مقتل شرطي وإصابة آخر في تبادل إطلاق نار بكوسوفو كتب: نرمين عفيفي 09:31 ص | الأحد 24 سبتمبر 2023 حوادث إطلاق النار أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها بمقتل رجل شرطة وإصابة آخر في تبادل إطلاق نار بكوسوفو. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: تفاصيل حادث إطلاق نار في محطة حافلات بألمانيا.. «جدال وأعيرة في الهواء» مصرع «فرامل» أخطر العناصر الإجرامية و3 آخرين في تبادل إطلاق نار بأسوان سفينة حربية روسية تجري تدريبات إطلاق نار في بحر البلطيق إطلاق نار على السفارة الأمريكية في بيروت دون إصابات مصرع شخصين إثر حادث إطلاق نار داخل مطعم في السويد إطلاق نار إطلاق النار رجل شرطة بقلم نرمين عفيفي