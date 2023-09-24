تقرير دولي: مشروعات العاصمة الإدارية تحقق معدلات تنفيذ متقدمة

استحوذت العاصمة الإدارية الجديدة على ربع إجمالي الاستثمارات العقارية في الربع الثاني من العام الجاري، ويسجل قطاع العقارات السكنية ومتعددة الاستخدامات 534 مشروعا قيد التنفيذ بقيمة 329,575 مليون دولار، وجرى تسليم 11 مشروعًا بقيمة إجمالية قدرها 875 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023.

وأعلن الموقع الدولي المتخصص في الشؤون العقارية بروبرتي فايندر، نتائج أحدث تقرير لها عن مراقبة السوق في مصر للربع الثاني من عام 2023، والذي يسجل اتجاهات المعاملات الرئيسية والرؤى الخاصة بالقطاع العقاري المزدهر في البلاد، ويشير التقرير إلى أن العديد من المشاريع الجارية تقود نمو سوق العقارات في البلاد، ما يؤدي إلى آفاق واعدة.

العاصمة الإدارية الجديدة

ومن المثير للاهتمام أن العاصمة الإدارية الجديدة التي تضم 97 مشروعًا سجلت تقدمًا كبيرًا، حيث وصلت إلى مراحل متقدمة من التطوير، ومن بين هذه المشاريع، تجاوز ما يقرب من 67% منها علامة المنتصف.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقرب من 12% من المشاريع على وشك الانتهاء، مع انتهاء أكثر من 90% من أعمال البناء بالفعل، وهناك 22% أخرى من المشاريع جرى إنجاز ما بين 75% وأقل من 90% منها حاليًا.

الربع الثاني من عام 2023

وفي الربع الثاني من العام الجاري تركزت 25% من إجمالي الاستثمارات في مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث بلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها 97 مشروعًا بقيمة إجمالية 68,528 مليون دولار أمريكي، جرى إطلاق 4 مشاريع جديدة بقيمة 399 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023.

كما جرى إطلاق 4 مشاريع بقيمة 399 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام الجاري في العاصمة الجديدة، بانخفاض 60% مقارنة بالربع الأول.