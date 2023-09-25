أخطاء شائعة يقع فيها الطلاب والأمهات أول يوم مدرسة.. لن تصدق

أيام قليلة ويبدأ العام الدراسي، وهناك مجموعة من الأخطاء التي يقع فيها الطلاب في أول يوم دراسة، منها عدم تناول وجبة الإفطار وهي مهمة لزيادة التركيز والمذاكرة وسماع الموسيقي الصاخبة التي تشتت انتباهه، وترك المهام الصعبة للنهاية، وغيرها من الأسباب التي يمكنها أن تضر بالطالب في التحصيل الدراسي، وفق موقع «life hack» البريطاني.

أخطاء تعيق الطالب عن دراسته

بالنسبة لطلاب الصفوف الأولى في المراحل الدراسية المختلفة هناك أخطاء كبيرة يقعون فيها منها عدم تناول وجبة الإفطار، وهي من أهم الوجبات التي يجب الاهتمام بها، خاصة الطلاب، وبرغم ذلك قد يفوتها بعض المراهقين.

وعدم تناول وجبة الإفطار يفقد التركيز والانتباه، ما يجعل الطالب غير قادر على تحصيل المواد الدراسية بشكل صحيح وسهل، وخلال حديثها لـ«الوطن» أكدت الدكتورة صفاء محمود، أستاذ مساعد الطب النفسي بطب الأزهر على أهمية دور وجبة الإفطار في التحصيل الدراسي، وضرورة تناولها لزيادة التركيز، ويجب ان تحتوي على البروتينات مثل البيض والجُبن.

إتمام الدروس بجوار الهاتف

يحب الكثير من الطلاب المذاكرة بجانب الهاتف، وهي من الأخطاء التي تعيق تحصيله الدراسي بسبب انتباهه للهاتف، والرسائل الواردة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وترك المذاكرة.

كتابة ما يقول المعلم في الفصل بشكل حرفي أمر غير فعال، والأفضل أن يسمع الحديث ويحتفظ به في عقله ويعالجه بطريقة تجعله قادر فيما بعد على فهمه عند المراجعة.

ترك المهام الصعبة للنهاية

لا يعد ترك المهام الصعبة للنهاية خطئًا كارثيًا بالتأكيد، وهو أمر يختلف باختلاف قدرة الطالب على البدأ بالمهام السهلة أو تركها للنهاية، لذلك إذا كان ابنك من هؤلاء الطلاب الذين يفقدون التركيز مع نهاية اليوم الدراسي، يجب البدء بالمهام الصعبة وترك السهلة للنهاية.

المراجعة مع الموسيقى

يعتقد الطالب أن المذاكرة على صوت الأغاني المفضلة أمر جيد، ويساعد على المذاكرة ومراجعة الدروس، وفي الحقيقة ربما هي قادرة على تحسين المزاج ولكن عند المذاكرة لا يكون الطالب قادر على التركيز في الدروس وهو يسمع الموسيقى، ما يجعله غير قادر على الدراسة.

وخلال حديثها لـ«الوطن» قالت الدكتورة داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إنه مع بداية الدراسة يجب أن تحرص الأمهات على إبعاد وسائل التواصل الاجتماعي والتليفزيون عن الطالب، حتى لا يشتته ذلك عن التحصيل الدراسي.