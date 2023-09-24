انطلاق الحملة القومية لتحصين المواشي ضد طاعون المجترات بقنا الأحد المقبل

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، الأحد1 أكتوبر المقبل، بجميع مراكز المحافظة والقرى التابعة لها، في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية والتي تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية والمال العام.

الاهتمام بالثروة الحيوانية

وأضاف الداودي، في بيان، أن الدولة تبذل جهودا حثيثة للاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة، والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين ودوره في حماية الماشية والحفاظ عليها، مناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض طاعون المجترات الصغيرة، ومن ثم الحفاظ على الثروة الحيوانية.

تحصين الأغنام والماعز

ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، أنه سيتم تحصين جميع الأغنام والماعز باستخدام لقاح طاعون المجترات الصغيرة، مؤكدا والمديرية استعدت لتنفيذ الحملة من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية.