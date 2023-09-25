هل يشترط مسح الوجه بعد الانتهاء من الدعاء؟.. «اعرف مستحب ولا لأ»

يعتاد المسلمون عادة على مسح الوجه فور الانتهاء من الدعاء، وكأنه من الأمور المستحبة لدى جمهور الفقهاء، إذ ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم مسح الوجه باليدين عقب الدعاء في الصلاة، إذ تستعرض «الوطن» كل مايتعلق بذلك الأمر في السطور المقبلة.

هل يشترط مسح الوجه بعد الانتهاء من الدعاء.. دار الإفتاء توضح

يعد مسح الوجه باليدين عقب الدعاء مستحَبٌّ، باتفاق الفقهاء متى كان خارج الصلاة، أما في الصلاة؛ فقد أجازه الشافعية في وجهٍ، والحنابلة في المعتمد من مذهبهم عقب الفراغ من القنوت، والدليل على ذلك: ما روي عن عمر رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مَدَّ يديه في الدعاء لم يَردَّهُما حتى يَمْسَح بهما وجهه» أخرجه الترمذي في «الدعوات».

قال الإمام النووي: وأما مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء، فإن قلنا لا يرفع اليدين لم يشرع المسح بلا خلاف، وإن قلنا يرفع فوجهان: (أشهرهما): أنه يستحب.

وقال العلامة المرداوي: وهل يمسح وجهه بيديه؟ على روايتين.. إحداهما: يمسح، وهو المذهب فعله الإمام أحمد، بحسب دار الإفتاء.