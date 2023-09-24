أسباب الشعور بالكسل عند الاستيقاظ من النوم.. «تجنبها واجعل يومك مثمرا»

يعاني كثيرون من الشعور بالكسل والإرهاق عند استيقاظهم من النوم، ما يفقدهم الرغبة أو القدرة في القيام بأي مهام عملية أو حتى التواصل مع الآخرين بشكل فعَّال، ما يؤثر في النهاية وبشكل سلبي على حياتهم الصحية والعملية والاجتماعية؛ ولأن هذه المشكلة تنتج في الغالب عن مشاكل صحية أو ممارسة بعض العادات اليومية الخاطئة، فيمكن الإشارة إلى بعض أسباب الشعور بالكسل عند الاستيقاظ من النوم حتى يتمكن الشخص من تجنبها والحصول على يوم مُثمر.

أسباب الشعور بالكسل عند الاستيقاظ من النوم

ووفقًا لِما ذكره موقع «healthshot»، فهناك عدة أسباب تتنوع بين المشاكل الصحية والعادات اليومية الخاطئة التي يتبعها الشخص في حياته ينتج عنها الشعور بالكسل عند الاستيقاظ من النوم، وتتمثل هذه الأسباب في:

- كثرة التعرض للضوء الأزرق:

ويعتبر كثرة التعرض للضوء الأزرق من أهم وأبرز أسباب الشعو بالكسل والإرهاق عند الاستيقاظ من النوم؛ وذلك لأن الضور الأزرق الاصطناعي يتسبب في قمع إفراز الميلاتونين، وهو هرمون يساعد على تنظيم إيقاع الجسم اليومي هذا يجعل من الصعب على الشخص الحصول على نوم عميق في الليل، ما يجعل الشخص مرهقًا في صباح اليوم التالي؛ لذا فإذا كان الشخص يريد تجنب الإصابة بالكسل والإرهاق في الصباح فيجب عدم الإكثار من استخدام الهواتف والأجهزة الذكية قبل النوم.

- النوم على فراش غير مريحة:

وذلك لأن الجسم والعقل يعيد شحن طاقته من جديد أثناء النوم، وعدم النوم على فراش مريحة سواء بسبب الوسادة أو المرتبة يؤدي إلى كثرة الاستيقاظ من النوم والشعور بالأرق وعدم الأرتياح بشكل عام، وبالتالي عدم الحصول على النوم الجيد كمًا وكيفًا، فلا يتمكن الجسم والعقل من استعادة نشاطهما وطاقتهما، فيشعر الشخص بإرهاق وخمول في صباح اليوم التالي؛ لذا يُفضل النوم على فراش مريحة حتى يحصل الشخص على نوم مريح وهادئ ويبدأ يومه التالي بنشاط وقوة.

- نمط الحياة الخاطئ واستخدام الهواتف الذكية عند الاستيقاظ:

من العادات الخاطئة التي يقع فيها كثيرون أيضًا هي استخدام الهواتف الذكية بكثرة عند الاستيقاظ من النوم؛ إذ يتسبب ذلك في ضياع الوقت دون شعورهم، وبدلًا من تنشيط الجسم في الساعات الأولى من الصباح يعود إلى حالة الخمول التي كان عليها أثناء النوم؛ لذا يُفضل أن ينهض الشخص عن الفراش بمجرد استيقاظه، ويمارس أي نشاطًا بدنيًا ولو بسيطًا مثل ترتيب الفراش.

مشاكل الغدة الدرقية

- مرض الغدة الدرقية:

كما تعتبر مشاكل الغدة الدرقية من الأسباب التي تؤدي إلى الشعور بالكسل عند الاستيقاظ من النوم؛ إذ يشعر المريض بالإرهاق عند استيقاظه، كما يكون متقلب المزاج؛ إذ أن الغدة الدرقية تميل إلى إنتاج هرمون الغدة الدرقية بمعدلات قليلة جدًا أو كثيرة جدًا؛ وهذا يؤثر على عملية التمثيل الغذائي في الجسم، مما قد يؤثر على النوم الذي يسبب التعب في الصباح عند الاستيقاظ.

- فقر الدم:

إذ أن فقر الدم يعني وجود كمية غير كافية من الحديد في الجسم، ما يتسبب في الشعور بالتعب والإعياء العام في الجسم، لا سيما عند الاستيقاظ من النوم؛ لذا يجب تناول أطعمية صحية تحتوي على كمية جيدة من الحديد.

- الإصابة بالاكتئاب:

وذلك لإن إصابة الشخص بالاكتئاب ينتج عنه عديد من المشاكل الصحية والنفسية، إذ يشعر بإعياء وإرهاق شديد في جسده أغلب الوقت، كما يشعر بفقدان الرغبة في القيام بأي شيء، ولا يتمكن من الحصول على النوم الجيد كمًا وكيفًا أثناء الليل، ما يؤدي في النهاية إلى شعوره بالكسل والإرهاق عند الاستيقاظ من النوم.