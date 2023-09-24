نتيجة تنسيق الكليات والمعاهد لشهادة الدبلوم الصناعي ثلاث سنوات 2023

أعلن مكتب تنسيق الكليات والمعاهد اليوم، نتيجة تنسيق الكليات والمعاهد لشهادة صناعي ثلاث سنوات لعام 2023، التي جاء المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الأعلى من حيث دراجات التنسيق، كما أتيح 14 معهدا للحاصلين على الحد الأدنى للقبول وهو 60%.

وفيما يلي نتيجة الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد:

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 98.28

- العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 98.28

- معهد فني صحى طنطا 98.14

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 97.71 - المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 97.57

- معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 97.50

- معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 97.28

- معهد فني صحى المنصوره 97.28

- معهد فني صحى الاسكندريه 97.07

- تربية حلوان 97.00

- معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 أكتوبر هندسة بمصروفات 97.00

- معهد فني صحى بنها 97.00

- فني صحي جنوب الوادي 97.00

- المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة 97.00

- عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 96.92

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 96.85

- معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم 96.85

- معهد فني صحى الزقازيق 96.78

- معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 96.71

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 96.64

- معهد فني صحي إمبابة 96.57

- القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 96.50

- معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 96.49

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 96.42

- معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 96.31

- ع.هندسة وتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 96.28

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 96.28

- معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 96.14

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 95.96 الاهرامات

- العالي للهندسة والتكنولوجيا - 6 أكتوبر 95.85 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 95.85

- معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 95.83

- معهد الوادى العالي للهندسة والتكنولوجيا قليوبية 95.83

- معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 95.71

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 95.71

- معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 95.67

- المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 95.67

- المعهد العالى للهندسة ببلبيس 95.59

- معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 95.50

- معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 95.42 - المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة الدقهلية 95.42

- المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 95.35

- معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 95.28 - معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 95.14

- معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 95.14

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 95.00

- مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 95.00

- معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 95.00

- معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 94.85

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 94.85

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 93.44

- المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 92.85

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 92.85

- السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 92.71

- أقتصاد منزلى حلوان 92.57

- أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 92.50

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 92.42

- أقتصاد منزلى العريش 92.10

- السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 92.01

- المعهد العالى لتكنولوجيا النقل وردان الجيزة 92.00

- ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 91.42

- تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 91.40

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 90.57

- مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 90.57

- الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة 90.14

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 89.42 - كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 87.28

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 87.19

- ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 87.17

- الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 87.14

- الفني لترميم الآثار بالاقصر 87.00

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 86.71

- معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 84.57

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية 84.42

- الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 83.85

- كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية 83.35

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية 83.00

- جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 83.00

- العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 82.57

- الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 82.50

- ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية 82.14

- معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 81.85

- ك.ت. فني صناعى الصحافه 81.85

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية 81.71

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية 80.85

- الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط 80.42

- ك.ت. فني لمواد البناء حلوان 80.42

- معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 80.33

- ك.ت. فني صناعى بنها 80.28

- آثار القاهرة 80.00

- تكنولوجيا عمالية مدينة نصر بمصروفات 79.57

- ك.ت. فني صناعى اسكندرية 78.85

- ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر 78.85

- معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 78.71

- العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 78.57

- معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 78.00

- ك.ت. فني صناعى الزقازيق 78.00

- مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 78.00

- ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط 78.00

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 78.00

- العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 77.57 - العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 77.28

- ك.ت. فني صناعى المطريه 77.14

- آثار الفيوم 76.98

- ك.ت. فني صناعى شبرا 76.85

- معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 76.71

- ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى 76.50

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 75.71

- ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا 75.57

- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 75.28

- المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين 75.21

- العالي حاسبات و نظم تجمع أول 75.14

- ك.ت. فني صناعى سوهاج 75.14

- ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين 75.00

- المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف 75.00

- ك.ت. فني صناعى قويسنا 74.85

- معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 74.57 - العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 74.42

- تكنولوجيا عمالية اسكندريه بمصروفات 74.21

- ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه 74.00

- ك.ت. فني صناعى اسوان 74.00

- الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 73.85

- ك.ت. فني صناعى قنا 73.71

- المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 73.67

- ك.ت. فني صناعى بور سعيد 73.57

- العالي ترميم الآثار بأبي قير 73.40

- الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 73.33

- النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 73.00

- ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء 72.92

- تكنولوجيا عمالية رأس البر بمصروفات 72.85

- تكنولوجيا عمالية بنى سويف بمصروفات 72.85

- معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات 72.50

- تكنولوجيا عمالية منصوره بمصروفات 72.28

- عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 72.28

- العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 72.14 - التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم اثار 72.14

- ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف 72.00

- ج.عمالية علاقات صناعية طنطا 72.00

- العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 71.85

- معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 71.85

- تكنولوجيا عمالية طنطا بمصروفات 71.71

- عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 71.50

- المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 71.20

- تكنولوجيا عمالية زقازيق بمصروفات 71.14

- نظم معلومات ادارية قطاميه 71.00

- ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق 71.00

- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 70.85

- العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 70.85 - معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 70.71

- تكنولوجيا عماليةك.الشيخ بمصروفات 70.64

- المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 70.57

- معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 70.57

- طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 70.57

- القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 70.00

- المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 69.85

- العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 69.57

- العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 69.21

- المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 69.00

- تكنولوجيا عمالية اسماعليه بمصروفات 69.00

- تكنولوجيا عمالية اسوان بمصروفات 68.92

- العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 68.78

- المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 68.71

- ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط 68.57

- العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 68.42

- تكنولوجيا عمالية اسيوط بمصروفات 68.28

- ج.عمالية علاقات صناعية منصوره 68.14

- طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 68.00

- معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 68.00

- العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 67.42

- معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة 67.14

- المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 66.42

- ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر 66.42

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات 66.42

- ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ 66.14

- العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 66.00

- ج.عمالية علاقات صناعية اسماعيليه 65.85

- المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم) 65.85

- المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 65.71

- ج.عمالية علاقات صناعية اسوان 65.57

- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 65.42

- معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال 65.42

- طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 65.28

- التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 65.00

- التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 65.00

- العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 64.71

- المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 64.57

- العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 64.42

- طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 64.40

- رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 64.21

- المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 63.78

- المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 63.71

- عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 63.71

- معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 63.42

- المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 63.42

- المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى 63.28

- العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 62.71

- العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 61.71

- الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 61.28

معاهد خاص تقبل من 60%

- العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 60.00

- العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 60.00

- العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 60.00

- المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال- محاسبة) 60.00

- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 60.00

- معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة 60.00

- معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال 60.00

- معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة 60.00

- المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى 60.00

- عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 60.00

- معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط 60.00

- معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات 60.00

- القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 60.00

- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال60.00