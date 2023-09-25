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عاجل.. ظاهرة جوية تضرب المحافظات اليوم.. هيئة الأرصاد توضح

كتب:

محمد عزالدين
09:01 ص | الإثنين 25 سبتمبر 2023
ارتفاع درجات الحرارة

ارتفاع درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد خلال الفترة الحالية ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين إلى 3 درجات في معظم المحافظات.

امتداد مرتفع جوي

وأضافت خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية أسماء يوسف، أن ذلك يرجع إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا من 5 إلى 6 كيلو من سطح الأرض، والذي يعمل على حبس الرطوبة في الطبقة القريبة من سطح الأرض، ويعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، بحيث لا توجد أي سحب مؤثرة تحجب الأشعة، لذلك هناك ارتفاع في درجات الحرارة.

ارتفاع درجات الحرارة

وأوضحت أن ارتفاع الحرارة نشعر به فقط خلال ساعات النهار وتحديدا في فترات الظهيرة، والأجواء الحارة في المناطق الشمالية وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية، وفور غياب أشعة الشمس والدخول في فترات الليل يحدث انخفاض في الحرارة، ويكون ملحوظا في ساعات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر.

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بقلم محمد عزالدين