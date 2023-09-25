إشادات بأولى حلقات مسلسل «الفريدو».. والجمهور: ننتظر «الثانية»

ردود أفعال إيجابية حققتها الحلقة الأولى من مسلسل «ألفريدو» الذي بدأ عرضه أمس على شاشة قناة «ON»، وأشاد الجمهور بأداء الفنانة إلهام شاهين خلال الحلقة الأولى، إذ قدمت شخصية سيدة تدعى «ثريا» وتعاني من مرض ألزهايمر، وتعيش بمفردها بينما يحاول ابن شقيقها الاعتناء بها بالرغم من وجوده خارج مصر.

وتوالت تعليقات المشاهدين على المسلسل عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ قال أحد المتابعين: «المسلسل بدايته جميلة.. وإلهام شاهين عاملة الدور حلو»، وأضافت إحدى المتابعات: «تحفة بجد.. أكر مشهد وجعني لما رجعتي البيت وأنت تايهة وبتعيطي.. مشهد في قمة الإبداع منتظرين الحلقة الثانية»، «مسلسل فكرته حلوة.. مستنية الحلقات اللي جاية».

مواعيد عرض مسلسل ألفريدو على شبكة قنوات «ON»

يذاع مسلسل «الفريدو» حصريا على شبكة قنوات «ON»، حيث يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد المرة الأولى في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية في الـ12 ظهرا، بينما تعرض الحلقة على قناة «ON دراما» في تمام الساعة الـ 10 مساء، والإعادة في تمام الـ 5 عصرا.

تفاصيل مسلسل «الفريدو»

مسلسل «الفريدو» من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، إنجي كيوان، أمير شاهين، إيمان السيد وعابد عناني، تأليف عمرو محمود ياسين اقتباسا من كتاب «55 مشكلة حب» وإخراج عصام نصار.