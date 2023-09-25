5 إجراءات من «البيئة» لخفض عوادم المركبات.. بينها استبدال السيارات المتهالكة

تبذل وزارة البيئة جهودًا كبيرة في حل مشكلة عوادم المركبات والسيارات التي تنتج عن احتراق الوقود وتتصاعد هذه الغازات في الجو، وتنتشر بسبب الرياح وتلوث الهواء، ولهذا تعمل الوزارة على استبدال هذا النوع من السيارات بأخرى صديقة للبيئة.

وتتمثل جهود ومشروعات وزارة البيئة في مكافحة عوادم المركبات، وفقا لما أكده الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت، كالتالي:

ـ تنفيذ برنامج حملات لفحص عادم الأتوبيسات لأسطول هيئة النقل العام بالقاهرة لجميع الجراجات ليلاً.

ـ تنفيذ مبادرات وتوجيهات للتوجه نحو الغاز الطبيعي باعتباره وقود صديق للبيئة يحد من التلوث، قبل التوسع في إحلال المركبات بالطاقه الكهربائية.

ـ تفعيل البرامج حول استبدال مركبات التاكسيات والميكروباصات القديمة والدراجات البخارية ثنائية الأشواط بأخرى رباعية الأشواط منخفضة الانبعاثات، مع تشجيع استخدام النقل الجماعي والنقل غير الآلي عديم الانبعاثات وذلك من خلال تخصيص مسارات خاصة للمشاة والدراجات.

ـ إنشاء خطوط أتوبيسات حديثة فائقة الجودة يقوم بتشغيلها القطاع الخاص لربط المدن الجديدة (6 أكتوبر – الشيخ زايد) بخطوط مترو الأنفاق بهدف تشجيع التحول لاستخدام النقل الجماعي.

ـ تنفيذ برنامج وحملات يومية لفحص عادم المركبات على الطرق بإقليم القاهرة الكبرى بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والإدارة العامة للمرور لمطابقة انبعاثات المركبات للحدود الواردة باللائحة التنفيذية لقانون البيئة.