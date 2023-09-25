«القومي للمرأة»: نستهدف تدريب 28 ألف سيدة ضمن برنامج التثقيف المالي

يواصل المجلس القومي للمرأة جهوده ضمن برنامج التثقيف المالي، إذ تبدأ مرحلة جديدة من البرنامج يستهدف خلالها 28 ألف سيدة على مستوى 22 محافظة، من خلال تنفيذ 800 تدريب، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يتم تنفيذه بقرى حياة كريمة.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

ويهدف البرنامج إلى رفع الوعي المالي لدى السيدات من خلال العديد من الأنشطة اللاتي يقمن بها خلال 5 أيام فترة التدريب، ويتمّ تدريبهنّ على عدة موضوعات منها كيفية اعداد الموازنة الشخصية ومتابعتها ووسائل الادخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها وكيفية اختيار الوسيلة الأنسب وفق الهدف المالي لديهن ووسائل التمويل المختلفة والقروض وكيفية احتساب قيمه تمويل القرض والتعامل مع المؤسسات المالية والتأمين وأهميته.

جدير بالذكر أنَّ المجلس درب 40 ألف سيدة خلال الفترة من نوفمبر 2021 وحتى مايو 2023 على مستوى محافظات ومراكز المرحلة الأولى من محافظات حياه كريمة، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.