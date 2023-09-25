رئيس «الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية»: مصر موطن الرؤى والأحلام الكبرى

عبر رئيس مجلس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، عن تقديره لمصر وشعبها على كرم الضيافة والدعم الرائع أثناء الاجتماعات السنوية المنعقدة في شرم الشيخ، مؤكدا أن مصر نقطة وصل بين قارتي آسيا وأفريقيا، وتحتل البنية التحتية المصرية منذ فترة طويلة مكانة خاصة في مخيلة العالم، فمن أعجوبة أهرامات الجيزة الخالدة، إلى قناة السويس التي تمر من خلالها نحو 12% من التجارة العالمية.

أضاف«تشون»، خلال انطلاق الاجتماعات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تعتبر موطنا رائدا لكل الرؤى الكبرى والأحلام، وفي الحقيقة هذه المشروعات يجري تقديمها في الوقت الحالي، بدعم كبير من الرئيس السيسي.