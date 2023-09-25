رئيس «الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية»: مصر موطن الرؤى والأحلام الكبرى
كتب:
نرمين عفيفي
11:28 ص | الإثنين 25 سبتمبر 2023
رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
عبر رئيس مجلس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، عن تقديره لمصر وشعبها على كرم الضيافة والدعم الرائع أثناء الاجتماعات السنوية المنعقدة في شرم الشيخ، مؤكدا أن مصر نقطة وصل بين قارتي آسيا وأفريقيا، وتحتل البنية التحتية المصرية منذ فترة طويلة مكانة خاصة في مخيلة العالم، فمن أعجوبة أهرامات الجيزة الخالدة، إلى قناة السويس التي تمر من خلالها نحو 12% من التجارة العالمية.
أضاف«تشون»، خلال انطلاق الاجتماعات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تعتبر موطنا رائدا لكل الرؤى الكبرى والأحلام، وفي الحقيقة هذه المشروعات يجري تقديمها في الوقت الحالي، بدعم كبير من الرئيس السيسي.