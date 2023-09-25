تحرير 20 محضرا تموينيا في حملة على الأسواق بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة مجدي الخضر، عدة حملات للمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبطها، والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها، أسفرت عن تحرير 20 محضرًا تموينيًا.

تفاصيل تحرير 20 محضرا

أسفرت الحملات التموينية عن ضبط التالي:

ضبط 68 كيلو جرام حلويات شرقية مجهولة المصدر، في مركز إيتاي البارود، وتحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار و3 تجار تموينين لغلقهم محلاتهم في أوقات العمل الرسمية.

وبمركز شبراخيت تم ضبط مخبز جمع 1050 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة و11 مخبزًا لإنتاجها خبز ناقص الوزن ومخبز آخر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف.

وفي مركز بدر تم ضبط مخبز تصرف في 66 شيكارة دقيق بلدي مدعم و6 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق، و 4 مخابز لانتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات.

وفى المحمودية تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ومحضر ذبح خارج المجازر الحكومية ومحضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبمركز وادى النطرون تم ضبط 30 عبوة مبيدات زراعية و 10عبوات سلع غذائية منتهية الصلاحية وبدالين تموينين لتصرفهم فى سلع تموينية بمبلغ 17675 جنيها، كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.