«الوطنية للانتخابات»: المصريون حفظوا أمانة الوطن بمشاركتهم في جميع الاستحقاقات

قال المستشار وليد حسن حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ بلادنا مرت خلال السنوات الأخيرة بالعديد من المحن والصعاب تكالبت عليها الأزمات وحاصرتها المخاطر فلم يحمها من الانحناء أو السقوط سوى إرادة هذا الشعب الأبي، والتزامه الأبدي بحفظ أمانة الوطن، والذود عن استقرار واستقلال دولته مهما كلف الأمر.

وأضاف «حمزة»، خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، أنّ المصريين ضربوا بوعيهم أروع الأمثلة في حفظ أمانة الوطن، بوجود أمام صناديق الاقتراع في كل الاستحقاقات الدستورية التي تضمن لبلادنا وأبنائنا مستقبلاً أكثر إشراقا وازدهارا، مشيرا إلى أنّه لولا ثقة الناخبين في قضائهم العادل والمنظومة التي تقود العملية الانتخابية في كل استحقاق دستوري ما تمكن الشعب الوفي بأداء هذه الأمانة على أكمل وجه.

وتابع: «وما رأى العالم ذلك التكاتف والالتفاف حول الصندوق وما انتقلت بلادنا بسلاسة من محطة لأخرى على طريق الديمقراطية والاستقرار».