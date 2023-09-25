تحرير 2213 مخالفة عدم تركيب ملصق إلكتروني وضبط 18 موقفا عشوائيا

حررت إدارات المرور على مستوى الجمهورية 2213 مخالفة عدم تركيب ملصق إلكتروني، وضبطت 932 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 65 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، خلال حملات أمنية على الطرق لضبط المخالفين، وقائدي السيارات غير الملتزمين بقواعد وآداب المرور.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 76 ألف مخالفة مرورية متنوعة بينها 18 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

وضبطت 777 مخالفة السير دون تراخيص و18 مخالفة موقف عشوائي، و10 مخالفات شروط التراخيص، و2300 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.