مئات المواطنين بالدقهلية يحررون توكيلات لتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

شهد مكتب الشهر العقاري في المنصورة بمحافظة الدقهلية، توافد مئات المواطنين لتحرير توكيلات لتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

توافد المئات لتحرير توكيلات لتأييد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات

وقالت الدكتورة أماني محمود، بكلية التربية جامعة المنصورة، لـ«الوطن»، إنها حضرت اليوم لتحرير توكيل لتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي مرة أخرى للانتخابات الرئاسية، مضيفة «نطالبه بالترشح مرة أخرى لاستكمال المسيرة عشان البلد من غيره هتقع، ويكفي ماقام به الرئيس السيسي في الاهتمام بالعديد من الملفات الهامة، وخاصة المرأة وذوي القدرات الخاصة، وتطوير العشوائيات، المشوار ما زال طويلا ولن يستطيع استكمال هذه الملفات دون الرئيس السيسي».

مواطن: الرئيس السيسي الرجل الأجدر لإدارة البلاد

فيما أعلن عبد القادر البدوي، طبيب بالدقهلية، تأييده وأسرته وزملائه في العمل لترشيح الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة، قائلا: «هو الرجل الأجدر لإدارة هذه البلاد، خاصة في الظروف الصعبة التي يواجهها العالم، لديه حنكة وذكاء وقدرة كبيرة في إدارة الأزمات، وهذا ما لمسناه من الرئيس السيسي، ونقول له نحن جميعا خلفك والدليل على ذلك توافد المئات من المواطنين على مكتب الشهر العقاري في المنصورة».

مواطن: الرئيس السيسي أعاد هيبة الدولة

ولم يختلف رأي مجدي عبد الغني، أحد أهالي المنصورة، عن سابقيه، مؤكدا تأييده للرئيس السيسي عن قناعة، بسبب الإنجازات الملموسة التي لم تشهدها البلاد منذ سنوات طويلة، قائلا: «الرئيس قام بعمل معجزة، تولى البلاد في ظروف صعبة جدا لا يحسد عليها، استطاع أن يعيد هيبة الدولة مرة أخرى، أصبحنا أقوى جيش في العالم، أفضل شبكة طرق، تحويل العشوائيات إلى أبراج فخمة تليق بالمواطن المصري حتى يعيش حياة كريمة، اهتمامه بتفاصيل دقيقة وملفات كانت مهمشة».

موعد تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية

وكان المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن في مؤتمر صحفي، اليوم، موعد تلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، إذ تبدأ مرحلة تلقي طلبات الترشح للانتخابات في 5 أكتوبر المقبل، وتستمر حتى 14 من الشهر ذاته، يوميًا من 9 صباحا حتى 5 مساءً.