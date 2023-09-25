فحص 352 حالة في قافلة طبية مجانية بمطروح

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، إن قافلة الدعم الطبي والعلاجي المجانية اختتمت أعمالها لمستشفى النجيلة المركزي، مساء اليوم الاثنين لتقديم الخدمات الطبية لأهالي النجيلة والقرى المجاورة، ضمن خطة وضعتها مديرية الصحة بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح التي تهدف لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين في جميع مراكز المحافظة. وتلبية لاحتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم.

قافلة طبية لأهالي النجيلة

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، أن القافلة شهدت إقبالاً من أهالي مدينة النجيلة والقرى المجاورة لها، حرصا على الاستفادة بالخدمات الطبية المتميزة التي شملت عدة تخصصات طبية منها الباطنة العامة، والجراحة العامة، وجراحة العظام، والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة، وعيادة طب الأطفال والعلاج الطبيعي والجلدية وعيادة الرمد والأنف والأذن والحنجرة والتخاطب، وأمراض الكلى وطب الأسنان بجانب معمل التحاليل الطبية والأشعة بمختلف أنواعها بمستشفى النجيلة المركزي.

352 يستفيدون من القافلة

وأشار وكيل صحة مطروح ببيان إلى أن القافلة الطبية أجرت فحصا لـ 352 مواطنا بمعمل التحاليل والأشعة التشخيصية سواء عادية أو تلفزيونية أو مقطعية، لافتا إلى أن هناك توجيهات صادرة من القيادة للتخفيف عن كاهل المواطن المصري، من خلال توفير العديد من الجوانب الحياتية المختلفة، من أبرزها الجانب الصحي، حيث تعمل مديرية الصحة متمثلة في قطاع الطب العلاجي على إطلاق العديد من القوافل الطبية في المراكز المختلفة، من أجل تقديم الخدمة الصحية المجانية لائقة للمواطنين، مع إعطاء المناطق الأكثر احتياجا أولوية خاصة خلال تنفيذ قوافل الدعم الطبي والعلاجي مؤكدا استمرارا سلسة القوافل التي تطلقها الإدارة العامة للطب العلاجي بصحة مطروح على مستوى المحافظة.