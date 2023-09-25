تراجع أسعار 5 سلع أساسية خلال أسبوع.. أعرف الأسباب

شهدت الأسواق المصرية خلال الأسبوع الجاري تراجعا ملحوظا للعديد من السلع الأساسية، التي يصل عددهم إلى 5 سلع وهي: الدواجن واللحوم الحمراء والخضروات والفاكهة والحديد والذهب، وذلك حسبما أُعلن عبر بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسباب تراجع 5 سلع أساسية خلال أسبوع وفقا للجهات المعنية، والتي جاءت كما يلي:

هبوط أسعار الدواجن بالأسواق

سجلت أسعار الدواجن، اليوم الأحد، داخل المزرعة ومحلات بيع الطيور الحية تراجعا ملحوظا وصلت قيمته إلى 6 جنيهات، وذلك تزامنا مع استمرار انخفاض أسعار الأعلاف في الأسواق المصرية ليتراوح سعر كيلو الدجاج الأبيض في المحلات ما بين 73 و75 جنيهًا، وفقا للبورصة العامة للدواجن.

تراجع أسعار اللحوم الحمراء

كما انخفضت أسعار اللحوم الحمراء الفترة الحالية بقيمة وصلت إلى 31 جنيها، ويرجع سبب ذلك إلى تراجع إقبال المواطنين على الشراء في ظل أن هناك توقعات باستقرار الأسعار حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك حسبما صرح به حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين لـ«الوطن».

انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة

وتشهد أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية انخفاضا ملحوظا يرجع سببه إلى توافر كل الأنواع الفترة الحالية بسبب العروة الصيفية، كما أنه من المتوقع أن تتراجع الأسعار مره أخرى الفترة المقبلة حسبما صرح به حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية لـ«الوطن».

هبوط أسعار الحديد

وبالنسبة لسعر طن الحديد اليوم الاثنين سجل هبوطا متوقعا بسبب تراجع القوة الشرائية الفترة الحالية، بعد أن سجلت الأسعار الأسبوع الماضية استقرارا بالإضافة إلى أن هناك توقعات باستمرار استقرار الأسعار حتى الشهر نهاية الشهر الجاري، وفقا لتصريحات شعبة مواد البناء في الغرف التجارية لـ«الوطن».

تراجع أسعار الذهب

وأعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات تراجع أسعار الذهب، اليوم، في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، بقيمة وصلت إلى 5 جنيهات، وذلك خلال منتصف التعاملات.