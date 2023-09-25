بشرى سارة للمواطنين.. سلع تراجعت أسعارها في الأسواق اليوم

أعلنت بوابة الأسعار المحلية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، عن تراجع أسعار العديد من السلع الأساسية في الأسواق المصرية، اليوم الاثنين، وتعتبر الدواجن والذهب أبرزهما.

هبوط أسعار الدواجن

وأوضحت البوابة، أن أسعار الدواجن سجلت اليوم الاثنين انخفاضا ملحوظا، وصل إلى 6 جنيهات بالنسبة لكيلو الدجاج الأبيض، وذلك بعد أن شهدت الأسعار الفترة الماضية استقرارا كما ساهم انخفاض القوة الشرائية في هبوط الأسعار.

تراجع كرتونة البيض 5 جنيهات

فيما انخفض سعر كرتونة البيض اليوم بقيمة تقدر بنحو 5 جنيهات، تزامنا مع تراجع أسعار الدواجن والأعلاف في الأسواق المصرية، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 132 و135 جنيها وكرتونة البيض الأحمر ما بين 134 و136 جنيها.

تراجع أسعار اللحوم الحمراء

وبالنسبة للحوم الحمراء التي شهدت ثباتا ملحوظا لفترة طويلة، تراجعت اليوم الاثنين بنحو 31 جينها وذلك بسبب عدم إقبال المواطنين على الشراء.

أسعار الذهب في مصر

كما تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في منتصف التعاملات داخل محلات الصاغة بقيمة وصلت إلى 5 جنيهات، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 2205 جينها أما سعر جرام الذهب عيار 24 فبلغ 2520 جينها.