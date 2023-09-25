أستاذ قانون دستوري: حجم الإنجازات والمشروعات التي حدثت في مصر كبير للغاية

قال راضي عبد المعطي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، إن دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة المواطنين لانتخابات الرئاسية، يعني أن مصر تسير وفق منظومة دقيقة، وفقًا للقانون وليس بالطريقة العشوائية، معقبًا: «الكرة الآن في ملعب الشعب المصري بعد إعلان الهيئة عن الضوابط القانونية والدستورية التي تحكم كافة الإجراءات انتخابات الرئاسة».

الرهان الآن على المواطن المصري

وتابع عبد المعطي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الإثنين، أن الرهان الآن على المواطن المصري الذي يعي وجود حجم كبير من الإنجازات سواء القضاء على العشوائيات أو الطرق والكباري أو مشارع البنية التحتية، مشيرًا إلى أن الأمن الاقتصادي لن يتحقق إلا من خلال وجود منظومة بنية تحتية وطرق وكباري متكاملة.

حجم الإنجازات والمشروعات التي حدثت في مصر كبير للغاية

وأضاف أن حجم الإنجازات والمشروعات، التي حدثت في مصر كبير للغاية، وساهمت تلك الإنجازات في تغيير شكل مصر، مشيرًا إلى أن الطرق عبارة عن شرايين تنمية، ويجب على الشعب أن يعي هذا الأمر.