جماهير النادي المصري تحرر توكيلات للسيسي: نرد له الجميل بعد بنائه الاستاد

توافد عدد كبير من جماهير النادي المصري البورسعيدي، أمس الاثنين، على مكاتب الشهر العقاري، وذلك لتحرير أول توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية.

ونظم المُشجعون طوابير أمام الشهر العقاري لعمل التوكيلات في أجواء من السعادة والفرحة.

وأكد علي سبايسي، من جماهير النادي المصري، أن التوكيلات جاءت ردًا للجميل للرئيس السيسي المرشح لرئاسة الجمهورية، الذي حقق حلم هذا الشعب في بناء استاد عظيم يليق بتاريخ النادي المصري العريق، في موقعه القديم بشارع 23 يوليو.

مشروع حلم بناء استاد

وأكدت الجماهير على دعمها الكامل للرئيس الحالي، والمرشح لرئاسة الجمهورية، مؤكدين على ثقتهم في استكمال مشروع حلم بناء استاد النادي المصري، وكذلك إيمانهم الكامل برؤية الرئيس لمصر 2030، وأنها سوف تكون دولة عظيمة متطورة قوية.

وأشار أحمد إدريس، من جماهير المصري والمواطنون، إلى أنهم سوف يشاركون في الانتخابات الرئاسية بكثافة، وسوف يستكملون بأصواتهم ما يطمح اليه الشعب، فالمرحلة الحالية تحتاج إلى الوعي بمتطلباتها، ومصر تتغير ومحافظة بورسعيد نالت نصيب الأسد من المشروعات القومية المختلفة.