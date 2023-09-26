اللواء الألفي: مجند «جنن» الإسرائيليين ولم يستطيعوا إيقافه في معركة الثغرة

قال اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن أحد الجنود ويدعى عادل، كان سائق سيارة، وكان يخلي المصابين من الثغرة، ويمر بالسيارة بين الإسرائيليين بسرعة جنونية ولا يمكنهم إيقافه، وسبب لهم جنونا حتى نصبوا له كمينا بالدبابات واستشهد.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن قائد سرية هاون 182 أحمد عادل خالف القوانين وبدلا من التأخر عن المشاة بـ500 متر، تقدم على المشاة وثبت المدافع في الترعة الجافة.

وتابع بأن سامي الزرقاني، قائد سرية هاون 120، اشتبك مع العدو حتى انتهت الذخيرة، فحتى لا يحصل العدو على السلاح، فككت السرية المدافع ودفنتها في محجر وعادت لاستردادها بعد توقف القتال.