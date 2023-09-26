بعد نجاح أولى حلقاته.. من هو مؤلف «الفريدو» وما قصة المسلسل؟

ما أن عُرضت الحلقة الأولى من مسلسل «الفريدو» على قنوات ON و ON دراما حتى تصدرت التريند، وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أظهروا تفاعلا كبيرا معها، وحرصوا على تداول مقاطع فيديو للحلقة ومقتطفات من الحوار بالسيناريو، مع كتابه آرائهم بالحلقة والشخصيات.

والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، الذي حرصت والدته من البداية على دعمه، قبل عرض الحلقات، وبعد نجاح أول حلقة احتفلت مجددا مع ابنها.

القصة مستوحاة من عمل للدكتور مصطفى محمود

وقصة العمل مستوحاة من 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، والمسلسل الذي عرضت منه الحلقة الأولى أمس، مقسم إلى 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية 10 حلقات، وسيتم عرضها على مدار أسبوعين.

القصة الأولى تضمنت العديد من النجوم وهم: إلهام شاهين وأحمد فهمي وندا موسى وأمير شاهين وفتوح أحمد.

شهيرة تروج لمسلسل الفريدو من تأليف ابنها عمرو محمود ياسين

وكانت الفنانة شهيرة، زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، قد كتبت عبر صفحتها منذ يومين عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تروج للمسلسل قبل بداية عرضه، قائلة: «بكره إن شاء الله علي ON الأحد الساعة 8 مساء مسلسل الفريدو يا رب بالتوفيق والنجاح لابني الكاتب المبدع ولكل فريق العمل»، وأضافت للمنشور صورة لأبطال العمل إلهام شاهين وأحمد فهمي، وموعد بدء عرض المسلسل الأحد 24 سبتمبر الساعة 8 مساءً.

شهيرة تهنئ ابنها عمرو محمود ياسين بنجاح أولى الحلقات

وعادت الفنانة شهيرة تدعم ابنها الكاتب عمرو ياسين، الذي قامت ورشته بكتابة الحلقات الخاصة بالمسلسل، وكتبت عبر صفحتها بـ«فيسبوك»: «الفريدو ألف مبروك عمرو محمود ياسين المنتج أحمد عبد العاطي والمخرج عصام نصار التريند من أول حلقه الحلقات حالة إنسانية موجودة في بيوت كثيرة ربنا يتمها على خير».

الكاتب عمرو ياسين

الكاتب عمرو ياسين، هو ابن لأسرة فنية فهو ابن الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، أحد أهم أعلام السينما المصرية على مدار تاريخها، وهو ابن الفنانة المعتزلة شهيرة، وشقيق الفنانة رانيا محمود ياسين، زوجة الفنان محمد رياض، ومتزوج من الإعلامية آيات أباظة، بعد تخرجه من الجامعة مباشرة وله منها طفلان، وهو من مواليد القاهرة عام 1078، وتخرج من كلية إدارة الأعمال من إحدى الجامعات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر.

وبدأ عمرو محمود ياسين حياته الفنية كممثل قبل أن ينطلق للتأليف ويتألق به وله عدة أعمال مهمة أبرزها «ليالي الحلمية» الجزء السادس، بطولة درة وميدو عادل، ومسلسل «نصيبي وقسمتك» بطولة الفنان هاني سلامة، و«نحب تاني ليه» بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، و«اللي مالوش كبير» بطولة الفنان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز.