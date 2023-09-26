ضبط متهم استولى على 1.5 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها بسوهاج

ضبطت مديرية أمن سوهاج، متهما بالاستيلاء على مبالغ مالية من عدة أشخاص لتوظيفها بمجال الاستثمار العقاري.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بورود إخطار لمركز المنشاة بتحرير محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد يتضمن بلاغا من مواطنين مقيمين بمحافظة سوهاج، يشكون من «ا. م» 59 عاما، مقيم بدائرة قسم ثان سوهاج، بسبب قيامه بالنصب عليهم وجمع أموالهم.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تبين قيام المتهم بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها «1.500.000» مليون وخمسمائة ألف جنيه، بزعم توظيفها فـي مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح نصف سنوية 25% من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون ردها.

تحرير محضر بالواقعة

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.