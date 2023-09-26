خبير اقتصاد: الدولة هيأت البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الدولة ‏المصرية عملت على تهيئة البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص من أجل التصدي للمعوقات ‏والمشكلات التي تواجهه.

وأشار إلى أن القطاع الخاص كان يحتاج لمشروعات بينة تحتية حتى ‏يستطيع ممارسة عمله، ولكنه لم يكن ممكنا القيام بها، فمثلا من المستحيل قيام شركة تابعة لهذا ‏القطاع بإنشاء محور يعبر النيل أو نفق يعبر قناة السويس أو تهيئة أراضي لمناطق صناعية ‏وغيرهم من المشروعات الكبرى.‏

الدولة تصدت لمشكلات تعوق القطاع الخاص

وأضاف جاب الله، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن ‏الدولة تصدت لمشكلات تعوق القطاع الخاص، سواء في البنية التحتية أو البنية التشريعية الداخلية، ‏فلا يمكن إجبار أي شركة على التعاون وإقامة استثمارات، مشيرا إلى أن رئاسة الرئيس ‏عبدالفتاح السيسي للمجلس الأعلى للاستثمار أعطته زخما كبيرا وقدرة وقوة دفع كبيرة للقرارات ‏الصادرة عنه، موضحا أن القرارات والتوصيات الخاصة بدعم القطاع الخاص جاءت من خلال ‏التواصل الحكومي مع المستثمرين الراغبين في العمل.

‏وتابع: «هذه القرارات تم تنفيذ بعضها على أرض الواقع مثل توصية تأسيس الشركات إلكترونيا ‏وخفض المستندات والموافقات اللازمة لذلك وأن يتم ذلك خلال 10 أيام، وهذا تم تنفيذه بالفعل ‏فأصبح هناك منصة لتأسيس الشركات إلكترونيا».‏

‏<‏iframe width="427" height="240" ‎src="https://www.youtube.com/embed/3iVAN0Avdec" ‎title=""‏;المجلس الأعلى للاستثمار أصدر 22 قرار لدعم القطاع الخاص "‏; .. ‏اعرف التفاصيل من د. وليد جاب الله" ‏frameborder="0" allow="accelerometer; ‎autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-‎picture; web-share" allowfullscreen>‏