خبير اقتصاد: الدولة هيأت البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص
كتب:
يارا أشرف
07:52 ص | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
وليد جاب الله
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الدولة المصرية عملت على تهيئة البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص من أجل التصدي للمعوقات والمشكلات التي تواجهه.
وأشار إلى أن القطاع الخاص كان يحتاج لمشروعات بينة تحتية حتى يستطيع ممارسة عمله، ولكنه لم يكن ممكنا القيام بها، فمثلا من المستحيل قيام شركة تابعة لهذا القطاع بإنشاء محور يعبر النيل أو نفق يعبر قناة السويس أو تهيئة أراضي لمناطق صناعية وغيرهم من المشروعات الكبرى.
الدولة تصدت لمشكلات تعوق القطاع الخاص
وأضاف جاب الله، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة تصدت لمشكلات تعوق القطاع الخاص، سواء في البنية التحتية أو البنية التشريعية الداخلية، فلا يمكن إجبار أي شركة على التعاون وإقامة استثمارات، مشيرا إلى أن رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجلس الأعلى للاستثمار أعطته زخما كبيرا وقدرة وقوة دفع كبيرة للقرارات الصادرة عنه، موضحا أن القرارات والتوصيات الخاصة بدعم القطاع الخاص جاءت من خلال التواصل الحكومي مع المستثمرين الراغبين في العمل.
وتابع: «هذه القرارات تم تنفيذ بعضها على أرض الواقع مثل توصية تأسيس الشركات إلكترونيا وخفض المستندات والموافقات اللازمة لذلك وأن يتم ذلك خلال 10 أيام، وهذا تم تنفيذه بالفعل فأصبح هناك منصة لتأسيس الشركات إلكترونيا».
<iframe width="427" height="240" src="https://www.youtube.com/embed/3iVAN0Avdec" title="";المجلس الأعلى للاستثمار أصدر 22 قرار لدعم القطاع الخاص "; .. اعرف التفاصيل من د. وليد جاب الله" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>