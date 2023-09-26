«حياة كريمة» بالإسماعيلية: 15 ألف مستفيد من «أنت الحياة» في القنطرة غرب

قال محمد جمال، المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بالإسماعيلية، إن المبادرة قدمت الكثير من الخدمات في القطاعات المختلفة لأهالي قرى ومراكز المحافظة، خاصة المناطق الأكثر احتياجا، بالإضافة للمبادرات الأخرى التي يستفيد منها آلاف المواطنين.

وأضاف المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بالإسماعيلية، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن المحافظة شهدت خلال شهر سبتمبر الجاري طفرة كبيرة في الخدمات والمبادرات والفعاليات التي تم تنفيذها لدعم الأهالي في قطاعات مختلفة.

تطوير القرى الأكر احتياجات في القنطرة شرق

وأوضح أن مؤسسة حياة كريمة تعمل في جانبين، الجانب الأول يتعلق بالمشروعات وتطوير القرى الأكثر احتياجا، وهو ما تم تحقيقه في 4 قرى تابعة لمركز القنطرة شرق بالإسماعيلية، والجانب الآخر يتعلق بالمبادرات والفعاليات التي تقدمها المؤسسة لخدمة أهالي المحافظة.

15 ألف مستفيد من «أنت الحياة» بالقنطرة غرب

كما أكد «جمال» انتهاء مبادرة «أنت الحياة» الأسبوع الماضي في مركز ومدينة القنطرة غرب، واستفاد منها أكثر من 15 ألف شخص، من خلال الخدمات المتنوعة، التي شملت قوافل طبية وملتقيات توظيف وندوات توعية عن العلاقات الأسرية ومخاطر الإدمان، بالإضافة لإصدار بطاقات الرقم القومي مجانًا للسيدات وكروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، وأنشطة رياضية وثقافية ومعرض للأطفال وغيرها من الخدمات.