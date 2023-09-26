6 مساجد في السويس تصدح بالصلاة على الرسول في ذكرى مولده

حددت وزارة الأوقاف 6 مساجد في محافظة السويس تصدح بالصلاة على الرسول الكريم في ذكرى مولده الشريف، موزعة على أحياء المحافظة الخمسة، حيث سيقوم الأهالي بالصلاة على النبي تزامنا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وذلك ضمن 300 مسجد على مستوى الجمهورية.

مساجد في السويس تصدح بالصلاة على النبي

وأعلنت مديرية الأوقاف في محافظة السويس، أن المساجد الستة التي خصصتها وزارة الأوقاف لتصدح بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في ذكرى مولده داخل محافظة السويس تشمل مسجد المدينة المنورة بمدينة فيصل، ومسجد علي بن أبي طالب، والمسجد الكبير بمدينة السلام 1، ومسجد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب بالسويس، ومسجد المصطفى بمدينة الملك عبدالله بحي عتاقة، ومسجد أهل بدر بالسويس، ومسجد عمر بان الخطاب في مدينة الصفا.

احتفالات شعبية بالمولد النبوي

وتشهد محافظة السويس احتفالات شعبية بذكرى المولد النبوي الشريف، خاصة في جمعيات تنمية المجتمع والجمعيات الأهلية والأحزاب، حيث يتم تنظيم مؤتمرات حاشدة يتم فيها تلاوة القرآن وحكي السيرة النبوية العطرة، احتفالا بالمولد النبوي الشريف، وتكون في فترات المساء وتستمر حتى ساعات متأخرة من الليل، وتُوزع المشروبات والحلوى.