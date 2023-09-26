«تعليم مطروح»: فتح قنوات للتواصل مع المعلمين وحل مشكلاتهم

عقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اجتماعا مع مسئولي وحدة التواصل ودعم المعلمين بالإدارات التعليمية بمقر ديوان عام المديرية، بحضور الدكتور علي حلاوة، مدير وحدة التواصل بـ«تعليم مطروح».

تفعيل عمل وحدة التواصل وحل مشاكل المعلمين

واستعرض وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد الأطر التنفيذية المتعلقة بتفعيل عمل وحدة التواصل ودعم المعلمين على أرض الواقع في ميدان المدارس، وذلك بالتفاعل المباشر واللحظي مع المشكلات التي تواجه حملة مشاعل النور بالمؤسسات التعليمية.

فتح قنوات تواصل مع المعلمين

وأكد وكيل تعليم مطروح، أهمية فتح قنوات تواصل إيجابية مع المعلمين لضمان نجاح مهام وحدة التواصل وفقاً للكتاب الدوري الوزاري 34 عام 2022.

إيجابيات وسلبيات التواصل ودعم المعلمين

واستعرض مسؤول وحدة التواصل بالمديرية، خلال الاجتماع، الإيجابيات والسلبيات التي وضحت خلال عمل وحدة التواصل ودعم المعلمين خلال العام الدراسي الماضي، لافتاً أن هناك جروب إلكتروني عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لسرعة التواصل مع المشاكل التي تواجه المعلمين وحلها في إطار محدد ومنظم.

تقرير شهري بشكاوى المعلمين

ونبه وكيل تعليم مطروح على ضرورة تحلي مسؤولي وحدة التواصل بالجدية والالتزام وتقدير المسئولية مع انطلاق العام الدراسي الجديد، في الأول من أكتوبر المقبل لضمان نجاح الوحدة في المهام المنوطة بها، مع دراسة وبحث شكاوى المعلمين والاستفادة منها في تطوير منظومة التعليم مع تقديم تقرير شهري بتلك الشكاوى والمقترحات.