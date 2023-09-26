«عاشور»: تطوير العملية التعليمية داخل الجامعات يتطلب تأهيل هيئة التدريس

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، التخصصات الجامعية المتداخلة التي تمّ استحداثها من جامعات عالمية شهيرة في الغرب، توجد بها مناهج عالمية متميزة إلى جانب مناهج تنمية الموارد الإقليمية، مبينًا أنَّ الكليات والأقسام الموجودة بالجامعات المصرية في الوقت الحالي تغذي التكامل بين البرامج المختلفة.

عاشور: إعداد هيئة تدريس بالجامعات لتطوير العملية التعليمية

وأضاف «عاشور»، خلال جلسة «بناء الإنسان» ضمن فاعليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ تطوير العملية التعليمية داخل الجامعات يتطلب إعداد أعضاء هيئة التدريس بحيث يكونوا قادرين على تطوير المنظومة، موضحًا أنَّه تم البدء بالفعل في تنظيم عدة دورات تدريبية للوقوف على كيفية تصميم البرامج البينية الجديدة والتي تجمع ما بين الجانب النظري والعملي والتخصص العلمي.

تنظيم دورات تدريبية بمساعدة أكبر الخبراء

وتابع وزير التعليم العالي، أنَّ الدورات التدريبية التي يتمّ تنظيمها تتمّ بمساعدة اكبر خبراء من كبرى الجامعات، لتمهد لإعداد عضو هيئة تدريس قادر على إحداث هذا التطور في برامج نعمل عليها بالجامعات الأهلية.