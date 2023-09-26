حجازي: نظرة المجتمع للتعليم الفني تغيرت.. والمدارس التكنولوجية مجموعها كبير

أكّد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر كانت ضعيفة جدًا، وكان الطالب الضعيف هو الذي يلتحق بالتعليم الفني، لكن تم العمل بنظام الجدارات، وتمّ تدشين مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إذ يلتحق الطلاب بها بمجموع كبير، لأنّها مرتبطة بسوق العمل وتمنحه فرصة للالتحاق بالجامعات التكنولوجية، وبالتالي تغيرت الصورة الذهنية للتعليم الفني.

وتحدث «حجازي»، في كلمته، خلال فعاليات فعاليات جلسة بناء الإنسان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»، عن تطوير التعليم قائلا: «مركز المناهج بالوزارة بدأ يصدر كتبًا تعليمية وتدريبية فيها كل الشرح بالتفصيل، ويمكن للطالب التدريب من خلالها، إذ يكتب الحل وتظهر له نتيجة ويصدر له تقريرا عن أدائه حتى يستغنى طلابنا عن المصادر الأخرى».

وتابع: «هناك بنك أسئلة مفتوح لطلاب الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، بحيث يحصل الطالب على تقرير بأدائه، وهناك بريد إلكتروني لأكثر من 16 مليون طالب ومعلم، نتواصل من خلاله مع الطلاب».