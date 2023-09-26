أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء.. كيلو الكندوز يسجل 270 جنيها

شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء، استقرارًا ملحوظًا، نظرًا للاستقرار الذي تشهده أوضاع السوق خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى استقرار أسعار العلف، التي واصلت ثبات مؤشراتها داخل السوق المحلية، وفقًا لما بينته شعبة القصابين.

وتقدم لكم «الوطن» عبر السطور التالية أسعار اللحوم اليوم، كما جاءت من شعبة القصابين في الغرفة التجارية، والتي قد تختلف من منطقة إلى أخرى، ضمن خدماتها التي تقدمها لجمهور القراء.

أسعار اللحوم اليوم

وقد أتت أسعار اللحوم اليوم كالتالي:

- بدأت أسعار اللحوم الكندوز من 270-300 جنيه للكيلو.

- أما أسعار اللحوم البقري البلدي فقد بلغت 290- 350 جنيها للكيلو.

- فيما بلغت أسعار كيلو كباب الحلة 300 جنيه للكيلو.

- أتت أسعار اللحوم البتلو 250- 300 جنيه للكيلو.

- سجلت أسعار اللحوم الضأن 280- 360 جنيها.

- أما أسعار اللحوم الجملي فقد سجلت 250- 280 جنيها.

أسعار اللحوم المجمدة

- سجلت أسعار اللحوم المجمدة قيمة 200 جنيه.

- أما أسعار اللحوم المفروم فسجلت 250-300 جنيهًا.

- وسجلت أسعار اللحوم السجق 240 جنيهًا.

- فيما سجلت أسعار اللحوم البرازيلي البقري بين 190 و250 جنيها.

- وأتت أسعار اللحوم الهندى 170 جنيها للمفروم و230 جنيها للكندوز.

- فيما أتت أسعار اللحوم البرازيلي المكعبات 210 جنيهات للكيلو.

يجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، كانت قد أعلنت عن زيادة ضخ منتجات اللحوم المجمدة والطازجة، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، إذ يتم طرح كيلو اللحوم الطازجة، المستوردة من السودان وجيبوتى بسعر 220 جنيها، وذلك وفقًا ليان سابق للوزارة.