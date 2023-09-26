توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. ظاهرة جوية تضرب البلاد غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء حتى جنوب الصعيد.

ظاهرة جوية تضرب البلاد غدا

وأضافت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية وتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

موعد انخفاض درجات الحرارة

ولفتت الأرصاد الجوية إلى أنه بدءا من السبت المقبل من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، واعتبارا من 1 أكتوبر يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية، يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

درجات الحرارة غدًا الأربعاء 27-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 33 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 الصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 28-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 39 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 الصغرى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 29-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 40 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 الصغرى 28 درجة مئوية.