«شربات بالموز».. فرحة إسكندرانية احتفالا بالمولد النبوي الشريف

تتميز محافظة الإسكندرية عن باقي محافظات مصر، في شكل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، إذ يتجمع الشباب في كل مناطقها بلا استثناء للمشاركة في هذة المناسبة التي ينتظروها كل عام.

ويشارك الجميع أطفال وشباب وسيدات، في عمل الشربات وتقطيع الموز، لوضعه مع الشربات وتوزيعه في الشوارع، وترتسم الفرحة على الوجوه احتفالا بمولد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.

شربات بالموز فرحة مميزة

يقول محمد إسماعيل «عطار»، نتجمع يوم المولد النبوي قبل صلاة الظهر، ونبدأ تجهيز مكونات الشربات سواء السكر والشربات الخام والموز والأكواب والصواني، والكل يشارك فى تصنيع الشربات بالموز، وتلك عادة نقوم بها كل عام وتتميز الإسكندرية بهذة الميزة، فنحن نعبر عن فرحتنا بالمناسبات الدينية، خاصة المولد النبوي الشريف، بتوزيع الشربات بالموز على الجميع.

ويضيف خميس السماك، أن توزيع الشربات بالموز عادة نقوم بها من زمن طويل، وهى تعبير عن فرحتنا بالمولد النبوي الشريف وهى عادة سكندرية، نختلف بها عن باقى محافظات مصر.

مينا فايز نتشارك الفرحة

يروي محمد شعبان صاحب محل ملابس، كلنا في المنطقة كأصحاب محلات وتجار، نتشارك في هذه الفرحة، فليس هناك أجمل من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وتوزيع الشربات والكاستر والأرز باللبن.

ويضيف مينا فايز، نعتبر المولد النبوي يوم فرحة، جميعنا نتشارك كل شيء، ونحتفل بالمولد النبوي، لأننا نسيج وطن واحد، والمحبة تجمعنا، وكل عام والأمة الإسلامية بخير.