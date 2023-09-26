5 أحداث سارة ينتظرها المواطنون خلال عام 2023.. اعرفها

ينتظر كثير من المواطنين 5 أحداث سارة من المنتظر حدوثها خلال الشهور المتبقية من العام الجاري، إذ إنه متبق شهور قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2023 ليبدأ عام 2024، وخلال الأيام القليلة الماضية تم الإعلان عن بعض القرارات التي تهم قطاعا كبيرا من المواطنين، الأمر الذي يجعلهم ينتظرون تطبيق تلك القرارات التي تم الإعلان عنها، فضلا عن الأحداث السارة المنتظر حدوثها.

وتبدأ تلك الأحداث السارة بحلول شهر أكتوبر المقبل، الذي يفصلنا عنه أيام قليلة فقط، ونوضح من خلال هذا التقرير الأحداث السارة المنتظر حدوثها خلال عام 2023، وموعد تطبيق القرارات المنتظرة، وجاءت كالتالي:

أحداث سارة ينتظرها المواطنون خلال عام 2023

وتتمثل الأحداث السارة التي ينتظر المواطنون حدوثها في الآتي:

1- زيادة علاوة غلاء المعيشة

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عدة أيام زيادة علاوة غلاء المعيشة التي يحصل عليها المواطنون المستحقون لها، لتكون 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، وأوضحت وزارة المالية أن تلك الزيادات يتم تطبيقها بدءا من شهر أكتوبر المقبل، كما لفتت الهيئة القومية للتأمينات أن معاشات الشهر المقبل المقرر صرفها 1 أكتوبر المقبل يتم صرفها بزيادة غلاء المعيشة.

2- زيادة المرتبات

كما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة الحد الأدنى للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف بدلا من 3500 جنيه، وأوضحت وزارة المالية أنه تم إقرار زيادة لا تقل عن 500 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية الأخرى، على أن يتم صرف تلك الزيادة بدءا من مرتبات شهر أكتوبر المقبل.

3- إجازة 6 أكتوبر

بعد انتهاء إجازة المولد النبوي الشريف 2023، تأتي إجازة ذكرى نصر أكتوبر لتكون يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن يتم ترحيلها حتى يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر مثلما جرت العادة، ليتم ضمها مع الإجازة الأسبوعية، ما يتيح الفرصة للموظفين بالسفر لقضاء إجازة سعيدة.

4- انتهاء التوقيت الصيفي وبدء التوقيت الشتوي

بعد مرور عدة أشهر من تطبيق التوقيت الصيفي 2023، ينتظر الكثير من المواطنين انتهاء تطبيق التوقيت الصيفي، إذ حدد مجلس الوزراء موعد الانتهاء مع إعلان التطبيق الذي بدأ آخر جمعة من شهر إبريل الماضي، ويستمر حتى آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، ليبدأ تطبيق التوقيت الصيفي بدءا من منتصف ليل آخر جمعة من شهر أكتوبر.

5- بدء فصل الشتاء

وينتظر الكثير من محبي فصل الشتاء بدء الفصل المفضل لديهم، والذي يفصلنا عنه ما يقرب من 3 شهور، إذ يبدأ فصل الشتاء 2023 رسميا يوم 21 ديسمبر المقبل.